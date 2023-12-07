Инцидент произошел в воздухе над Улан-Удэ, сообщает Politeka.net со ссылкой на российские СМИ.

У грузового самолета Ту-204 загорелся левый двигатель. На видео, появившемся в сети, можно увидеть, что часть самолета охвачена пламенем.

Отмечается, что пилотам якобы удалось сбросить топливо и экстренно приземлить судно.

«Стабильность отваливается»,

«Смотрите ремейк фильма «Экипаж»,

«Скоро будут только поезда и самолеты для высшей касты»,

«Синдром Пригожина»,

"Никто не пострадал. Отделались проветриванием салона и стиркой штанов", - шутят пользователи соцсетей.

Добавим, на днях стало известно, что пять самолетов российских авиакомпаний сломались в полете всего за два дня.

Отметим, ранее российский министр транспорта Виталий Савельев заявил, что в результате введенных против авиаотрасли санкций РФ потеряла 76 пассажирских самолетов.

"Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты. В общей сложности мы потеряли 76 пассажирских судов», – сказал Савельев.

Напомним, санкции в отношении российской авиаотрасли были введены после начала российского вторжения в Украину. В частности, США и ЕС запретили поставки в РФ самолетов и комплектующих, а также обязали лизингодателей вернуть самолеты, которые уже были сданы в лизинг.

Также иностранные суда российских авиакомпаний были арестованы за границей.

Кроме того, напомним, что в сентябре этого года самолет Airbus-A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в Убинском районе Новосибирской области РФ возле населенного пункта Каменка.

Воздушное судно до сих пор остается в поле.

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