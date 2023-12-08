В России произошло новое огненное ЧП с самолетом, на этот раз с пассажирским.

В российском Новосибирске в пассажирском самолете 737 загорелись двигатели, пишет Politek.net со ссылкой на российские СМИ.

На борту самолета было 176 пассажиров.

Самолет, который должен был лететь в Москву, вспыхнул при наборе высоты.

«Правый двигатель, возле которого сидела я, вспыхнул еще на взлетно-посадочной полосе, вырвалось несколько языков пламени, потом мы оторвались от земли, он вспыхивал раз в 10-20 секунд. Затем подключился второй, загорались одновременно. Было вспышек 12, потом они прекратились, видно было, что мы разворачиваемся», – рассказала одна из пассажирок самолета.

Экипаж запросил у диспетчера посадку, после чего смог приземлить судно в Толмачево.

Пассажиры также рассказали, что при посадке сгорели тормоза.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что ранее в небе над Россией вспыхнул транспортный самолет.

У самолета авиакомпании "Аэростар" во время взлета в аэропорту Улан-Удэ загорелся двигатель. Рейс направлялся в Китай, а на борту было 5 членов экипажа.

Ранее у ГУР Украины оказались документы Минтранспорта РФ, в которых утверждалось, что авиация РФ находится на грани коллапса.

Так, за первые 9 месяцев 2023 г. в РФ задокументировали 150 случаев технических неисправностей самолетов. За аналогичный период 2022 зафиксировано 50 таких инцидентов. Следовательно, рост опасности полетов в России вырос втрое.

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