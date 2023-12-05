Дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук вирішила показати руки сина, які постраждали. Про це зірка поділилася у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"Я в шоці, але це нормально після скарлатини. Потрібно мазати кремом чи бепантеном”, - написала Ганна, демонструючи руки сина, на пальцях якого облізла шкіра.

"Доброго ранку, слухайте, на вулиці мінус сім, але немає вітру, тому не дуже чутливо. Насправді чудова погода, я гуляю пішки, бо я досі без машини. Діти в садочку та школі, у мене дуже цікавий сьогодні день. Дуже багато всього. До речі, зараз покажу, що сталося з руками Микити після скарлатини. Тупо повністю злазить шкіра. Просто злазить як шкірка із банана. Це жах, такі дає ускладнення скарлатина”, - розповіла Ганна у публікації.

Після цього Саліванчук продемонструвала пальці, на яких не було шару шкіри. Усі вони постраждали після хвороби.

Варто зазначити, Ганна Саліванчук – успішна українська актриса. Зірка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. У пари є двоє дітей – старший син Гліб та молодший – Микита, який народився у 2020 році. Як зізнавалася актриса, він дуже погано реагує на повітряну тривогу та плаче через війну в Україні.

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