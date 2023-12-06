Різноманітна грошова допомога може бути виплачена українцям, які потребують цих виплат. Нещодавно уряд України вніс зміни до процедури виплат грошової допомогидля внутрішньо-переміщених осіб (ВПО). Тепер особи, які переселялися за кордон і повертаються до країни, можуть звертатися за призначенням виплат протягом 15 робочих днів після повернення.

У випадку повторного переміщення через обов'язкову евакуацію після 1 серпня 2023 року ті, хто раніше отримував грошову допомогу, можуть отримувати допомогу ще протягом 6 місяців.

Крім того, ВПО отримуватимуть грошову допомогу тривалістю до трьох місяців після закінчення бойових дій (або можливих бойових дій) або тимчасової окупації у населених пунктах, з яких вони були переміщені.

Раніше повідомлялося, що частина громадян України може отримати грошову допомогу від УВКБ ООН (Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців). Виплати надаються громадянам, які не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій.

Грошова допомога виплачується протягом трьох місяців. Також можна отримати виплату в розмірі 2220 грн для підготовки на зимовий період. При цьому сукупний дохід не повинен перевищувати 5400 грн на кожного члена сім'ї.

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