Разнообразная денежная помощь может быть выплачена украинцам, нуждающимся в этих выплатах. Недавно правительство Украины внесло изменения в процедуру выплат денежной помощи для внутриперемещенных лиц (ВПЛ). Теперь лица, переселявшиеся за границу и возвращающиеся в страну, могут обращаться за назначением выплат в течение 15 рабочих дней после возвращения.

В случае повторного перемещения через обязательную эвакуацию после 1 августа 2023 года те, кто раньше получал денежную помощь, могут получать пособие еще в течение 6 месяцев.

Кроме того, ВПЛ будут получать денежную помощь продолжительностью до трех месяцев после окончания боевых действий (или возможных боевых действий) или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они были перемещены.

Ранее сообщалось, что часть граждан Украины может получить денежную помощь от УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев). Выплаты предоставляются гражданам, не получавшим ранее пособия от международных организаций.

Денежная помощь выплачивается в течение трех месяцев. Также можно получить выплату в размере 2220 грн. для подготовки на зимний период. При этом совокупный доход не должен превышать 5400 грн на каждого члена семьи.

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Напомним, что появилась новая денежная помощь для украинцев.

Как писала Politeka, украинцам выплатят денежную помощь от ООН.

Также Politeka сообщала, что денежная помощь будет выплачена жителям четырех украинских городов.