Українським громадянам продовжують нараховувати соціальні виплати та грошову допомогу в певних обставинах.

Згідно з новим законопроєктом "Про виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану спричиненими військовою агресією проти України пораненням або загибеллю під час проходження публічної служби, виконання обов’язків на об’єктах критичної інфраструктури та здійснення професійної журналістської діяльності", деякі громадяни можуть отримати виплату у розмірах від 200 тисяч до 1 мільйона гривень.

Ця грошова допомога надається працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям та представникам місцевого самоврядування, які завдали шкоду своєму здоров’ю чи життю під час виконання службових обов’язків у зоні російської агресії проти України.

Розміри одноразової грошової допомоги різняться в залежності від інвалідності та ступеня тяжкості пошкоджень:

Особам із інвалідністю I групи — 800 тисяч гривень;

Особам із інвалідністю II групи — 500 тисяч гривень;

Особам із інвалідністю III групи — 200 тисяч гривень;

У разі загибелі (смерті) — 1 мільйон гривень можуть отримати родичі загиблого.

Виплата грошової допомоги проводиться членам сім'ї поранених чи загиблих рівними частинами. Заяви на отримання грошової допомоги можна подавати протягом трьох років після виникнення права на неї. Ця виплата не залежить від інших одноразових грошових виплат чи компенсацій за шкоду життю та здоров’ю.

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