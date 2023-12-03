Украинским гражданам продолжают начислять социальные выплаты и денежной помощи в определенных обстоятельствах.

Согласно новому законопроекту "О выплате единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный вызванными военной агрессией против Украины ранением или гибелью во время прохождения публичной службы, исполнения обязанностей на объектах критической инфраструктуры и осуществления профессиональной журналистской деятельности", некоторые граждане могут получить выплату в размере 200 тысяч до 1 миллиона гривен.

Эта денежная помощь оказывается работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим и представителям местного самоуправления, нанесшим вред своему здоровью или жизни во время исполнения служебных обязанностей в зоне российской агрессии против Украины.

Размеры единовременной денежной помощи различаются в зависимости от инвалидности и степени тяжести повреждений:

Лицам с инвалидностью I группы - 800 тысяч гривен;

Лицам с инвалидностью II группы - 500 тысяч гривен;

Лицам с инвалидностью III группы - 200 тысяч гривен;

В случае гибели (смерти) – 1 миллион гривен могут получить родственники умершего.

Выплата денежной помощи производится членам семьи раненых или погибших равными частями. Заявления на получение денежной помощи можно подавать в течение трех лет после возникновения права на нее. Эта выплата не зависит от других единовременных денежных выплат или компенсаций за вред жизни и здоровью.

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