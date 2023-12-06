В Україні існують заходи та грошова допомога для підтримки енергоефективності й використання альтернативних джерел енергії.

Українцям виплачується різна грошова допомога. Виплачують гроші навіть на покупку того чи іншого майна.

Наприклад, в Україні кожна родина, яка використовує дрова чи вугілля для обігріву свого житла взимку, має можливість отримати грошову допомогу на закупівлю твердого пічного палива. Про це йдеться в заяві Мінсоцполітики.

Проєкт на грошову допомогу на закупівлю твердого пічного палива реалізовується у співпраці з міжнародними партнерами України, зокрема УВКБ ООН, яке фінансує частину збільшених виплат.

Згідно з прийнятим рішенням уряду, нормативи для опалення житлових приміщень протягом опалювального сезону 2023-2024 років зростуть в середньому в 4 рази та будуть становити:

для отримання пільг:

на вугілля – 1,87 тонни; на дрова – 6,22 тонни;

для отримання грошової допомоги та субсидії:

на вугілля – 2,23 тонни; на дрова – 7,41 тонни.

Також рішення уряду враховує збільшення ринкових цін на вугілля і деревину, яке відбулося за останні роки. Таким чином, громадяни, які користуються житлово-комунальними субсидіями і пільгами на ці види палива, отримають грошову допомогу, що дозволить покрити більшу частину витрат домогосподарств на закупівлю цих видів палива.

Отже, розмір грошової допомоги для українців, які опалюють свої будинки вугіллям або дровами, збільшиться у декілька разів.

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Також Politeka повідомляла, грошова допомога буде виплачена мешканцям чотирьох українських міст.