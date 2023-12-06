В Украине есть меры и денежная помощь для поддержания энергоэффективности и использования альтернативных источников энергии.

Украинцам выплачивается разная денежная помощь. Выплачивают деньги даже на покупку того или иного имущества.

Например, в Украине каждая семья, использующая дрова или уголь для обогрева своего жилья зимой, имеет возможность получить денежную помощь на закупку твердого топлива. Об этом говорится в заявлении Минсоцполитики.

Проект на денежную помощь на закупку твердого печного топлива реализуется в сотрудничестве с международными партнерами Украины, в частности УВКБ ООН, финансирующим часть увеличенных выплат.

Согласно принятому решению правительства, нормативы для отопления жилых помещений в течение отопительного сезона 2023-2024 годов возрастут в среднем в 4 раза и составят:

для получения льгот:

на уголь – 1,87 тонны; на дрова – 6,22 тонны;

для получения денежной помощи и субсидии:

на уголь – 2,23 тонны; на дрова – 7,41 тонн.

Также решение правительства учитывает увеличение рыночных цен на уголь и древесину, произошедшее за последние годы. Таким образом, граждане, пользующиеся жилищно-коммунальными субсидиями и льготами на эти виды топлива, получат денежную помощь, что позволит возместить большую часть расходов домохозяйств на закупку этих видов топлива.

Следовательно, размер денежной помощи для украинцев, отапливающих свои дома углем или дровами, увеличится в несколько раз.

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Напомним, что появилась новая денежная помощь для украинцев.

Как писала Politeka, украинцам выплатят денежную помощь от ООН.

Также Politeka сообщала, что денежная помощь будет выплачена жителям четырех украинских городов.