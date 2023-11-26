Тільки влітку Салем побачився з дитиною, приїхавши на відпустку до столиці, після цього вони не бачилися.

У своїй посаді на своїй сторінці в Instagram Даніель Салем вперше за довгий час вийшов на зв'язок після трагедії - смерті своєї сестри, яка серйозно його вразила. Салем цього разу зворушив рідкісними кадрами з дочкою. Як відомо, в період активних військових дій шоумен і власник ресторанів Даніель Салем приєднався до Збройних сил України, тому він практично не буває вдома.

Внаслідок цього він майже півтора роки не міг зустрітися зі своєю дочкою. Лише влітку Салем побачився з дитиною, приїхавши на відпустку до столиці. Дочка Салема, Санта-Луна, приїхала до нього з-за кордону. Водночас вони чудово провели час в Україні.

Салем в Інстаграм також поділився, що разом із дочкою вони готували їжу, читали книги та просто насолоджувалися часом. В Одесі час пройшов легко і насолоду, а потім вони вирушили до Києва, де їй запропонували танцювати, а йому – виступити на заході.

«Все, що я зараз маю – це твої відео повідомлення!» - помітив Салем про свої будні зараз, оскільки знову перебуває на передовій.

У мережі почали реагувати:

«Ви така сильна людина... з таким добрим серцем. Я близько року змушена була жити далеко від сина. Це було найболючіше випробування в моєму житті; Татова донечка))) красуня))) нехай росте щасливою!; без сліз дивитись неможливо. Бережіть себе. ви їй будете дуже потрібні; Яка мила дівчинка» – діляться українці.

Останні новини України:

В родині Даніеля Салема сталася трагедія.

Раніше Даніель Салем розповів про плани всиновлення.

Також повідомлялось, що Юрій Горбунов після скандалів повідомив, чи піде на фронт.