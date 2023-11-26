Только летом Салем увиделся с ребенком, приехав на отпуск в столицу, после этого они не виделись.

В своем посту на своей странице в Instagram Даниэль Салем впервые за долгое время вышел на связь после трагедии - смерти своей сестры, которая серьезно его потрясла. Салем в этот раз умилил редкими кадрами с дочерью. Как известно, в период активных военных действий шоумен и владелец ресторанов Даниэль Салем присоединился к Вооруженным силам Украины, поэтому он практически не бывает дома.

В результате этого он почти полтора года не мог встретиться со своей дочерью. Только летом Салем увиделся с ребенком, приехав на отпуск в столицу. Дочь Салема, Санта-Луна, приехала к нему из-за границы. Вместе они прекрасно провели время в Украине.

Салем в Инстаграм также поделился, что вместе с дочерью они готовили еду, читали книги и просто наслаждались временем. В Одессе время прошло легко и в удовольствие, а затем они отправились в Киев, где ей предложили танцевать, а ему – выступить на мероприятии.

«Все, что у меня сейчас есть – это твои видео сообщения!» - подметил Салем о своих буднях в данный момент, поскольку снова находится на передовой.

В сети принялись реагировать:

«Вы такой сильный человек... с таким добрым сердцем. Я около года вынуждена была жить вдали от сына. Это было самое болезненное испытание в моей жизни; Папина доченька))) красавица))) пусть растет счастливой!; без слез смотреть невозможно. Берегите себя. вы ей очень будете нужны; Какая милая девочка» - делятся украинцы.

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