Перед виступом він звернувся до аудиторії, закликаючи підтримувати ЗСУ фінансово, а також закликав не забувати тих, хто перебуває на передовій.

Український артист та військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ) Віталій Козловський уперше з моменту мобілізації виступив на заході у Києві. Відеозапис виступу артиста на концерті було опубліковано в Telegram-каналі "Культурна пральня".

У ході концерту, який проходив нещодавно в "Жовтневому палаці", Козловський приєднався до виступу, з'явився перед глядачами у військовій формі і виконав пісню "Тихим дотиком".

Перед виступом він звернувся до аудиторії, закликаючи підтримувати ЗСУ фінансово, а також закликав не забувати тих, хто перебуває на передовій.

"Бажаю, щоб у новому році виповнилися наші найзаповітніші бажання. Щоб ви, піднімаючи келихи, згадали про тих, хто зараз у холодних окопах. У новому році зробіть насамперед донат, допомогу. Лише разом ми зможемо подолати труднощі" – ділиться Козловський. Зазначимо, нещодавно артист-захисник розповів про те, як вони з товаришами опинилися під сильним обстрілом окупантів однієї з ночей на фронті, зізнавшись, що в той момент він прощався з життям.

У червні поточного року Віталій Козловський отримав призов до армії і провів місяць на військових навчаннях. До вересня він служив у Національній гвардії у штурмовій бригаді, а потім перейшов до Збройних сил України.

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