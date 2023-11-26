Перед выступлением он обратился к аудитории, призывая поддерживать ВСУ финансово, а также призвал не забывать тех, кто находится на передовой.

Украинский артист и военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Козловский впервые с момента мобилизации выступил на мероприятии в Киеве. Видеозапись выступления артиста на концерте была опубликована в Telegram-канале "Культурная прачечная".

В ходе концерта, который проходил недавно в "Октябрьском дворце", Козловский присоединился к выступлению, предстал перед зрителями в военной форме и исполнил песню "Тихим дотиком".

Перед выступлением он обратился к аудитории, призывая поддерживать ВСУ финансово, а также призвал не забывать тех, кто находится на передовой.

"Желаю, чтобы в новом году исполнились наши самые заветные желания. Чтобы вы, поднимая бокалы, вспомнили о тех, кто сейчас в холодных окопах. В новом году сделайте первым делом донат, помощь. Только вместе мы сможем преодолеть трудности" - делится Козловский. Отметим, не так давно артист-защитник рассказал о том, как они с товарищами оказались под сильным обстрелом оккупантов в одну из ночей на фронте, признавшись, что в тот момент он прощался с жизнью.

Стoит отметить, что в июне текущего года Виталий Козловский получил призыв в армию и провел месяц на военных учениях. До сентября он служил в Национальной гвардии в штурмовой бригаде, а затем перешел в Вооруженные силы Украины.

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Напомним, Виталий Козловский рассказал, что больше не в Нацгвардии.

Также сообщалось, что Виталий Козловский обратился к украинцам.

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