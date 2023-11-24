Пивоваров закликав зберігати спокій, запевнивши, що концерт відбудеться іншим часом, а зараз треба берегти себе.

Артем Пивоваров, український музичний виконавець, ухвалив рішення скасувати запланований благодійний концерт у Дубліні (Ірландія) через порушення громадського порядку в місті. У своєму зверненні до шанувальників, опублікованому в Instagram, він підкреслив, що події розгорнулися на сусідній вулиці лише за 100 метрів від місця проведення концерту.

Звучать вибухи, і з метою забезпечення безпеки слухачів спільно з адміністрацією майданчика їм довелося скасувати захід та організувати евакуацію відповідно до законодавства. Пивоваров закликав зберігати спокій, запевнивши, що концерт відбудеться іншим часом, і висловив упевненість у тому, що місцева влада робить всі необхідні кроки для забезпечення безпеки громадян.

«На сусідній вулиці нашого майданчика за 100 метрів почалися теракти та протести. Ми чуємо вибухи! З метою безпеки наших слухачів ми разом із адміністрацією майданчика змушені скасувати концерт» - поділився Пивоваров.

За кілька годин до цього в різних районах Дубліна почалися заворушення після нападу озброєного ножем чоловіка в центрі міста. Внаслідок інциденту постраждали п'ятеро людей, включаючи трьох дітей.

«Протести проти чого?; Але останнім часом у центрі Дубліна важко було побачити білу людину, тим більше ірландців. Я не розистка, але перекіс із толерантністю зашкалив; мені здається, ще трошки і я почну вірити в наближення кінця світу; Країни ЄС понапускали себе дикунів, от і результат;

Це жахливо, скрізь небезпечно. Але алжирець поранив трьох ірландських дітей, жінку та чоловіка, з цього приводу відбувається страйк та заколот; Ми так на тебе чекали 🥹 Сподіваюся, що з усіма українцями все гаразд; нехай усі будуть живі та здорові» - діляться українці.

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