Пивоваров призвал сохранять спокойствие, заверив, что концерт состоится в другое время, а сейчас надо беречь себя.

Артем Пивоваров, украинский музыкальный исполнитель, принял решение отменить запланированный благотворительный концерт в Дублине (Ирландия), ввиду нарушений общественного порядка в городе. В своем обращении к поклонникам, опубликованном в Instagram, он подчеркнул, что события развернулись на соседней улице всего в 100 метрах от места проведения концерта.

Звучат взрывы, и в целях обеспечения безопасности слушателей, совместно с администрацией площадки, им пришлось отменить мероприятие и организовать эвакуацию в соответствии с законодательством. Пивоваров призвал сохранять спокойствие, заверив, что концерт состоится в другое время, и выразил уверенность в том, что местные власти предпринимают все необходимые шаги для обеспечения безопасности граждан.

«На соседней улице нашей площадки в 100 метрах начались теракты и протесты. Мы слышим взрывы! В целях безопасности наших слушателей мы вместе с администрацией площадки вынуждены отменить концерт» - поделился Пивоваров.

За несколько часов до этого в различных районах Дублина начались беспорядки после нападения вооруженного ножом мужчины в центре города. В результате инцидента пострадали пять человек, включая троих детей.

«Протесты против чего?; Но в последнее время в центре Дублина трудно было увидеть белого человека, тем более ирландцев. Я не расистка, но перекос с толерантностью зашкалил; мне кажется, еще немножко и я начну верить в приближение конца света; Страны ЕС понапускали к себе дикарей, вот и результат;

Это ужасно, везде опасно. Но алжирец ранил троих ирландских детей, женщину и мужчину, по этому поводу происходит забастовка и мятеж; Мы так тебя ждали 🥹 Надеюсь, что со всеми украинцами все в порядке; пусть все будут живы и здоровы» - делятся украинцы.

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