Ганна Саліванчук висловила надію на якнайшвидше одужання Микити та повідомила, що дуже переживає.

Дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук виразила занепокоєння через захворювання свого трирічного сина Микити. У своїх Instagram Stories вона поділилася тим, що провела безсонну ніч, оскільки у малюка була висока температура 39,6, а також біль у животі та горлі. Акторка вранці відвела сина до лікаря і сама також відвідала медичний заклад.

За словами Саліванчука, її син відчуває біль майже з усіма симптомами скарлатини. Якщо температура у хлопчика не знизиться, його можуть госпіталізувати. Актриса поділилася загальними ознаками скарлатини, такими як нудота, блювання, збільшення мигдаликів, почервоніння горла, малиновий колір язика з опуклими сосочками, висока температура та висипання.

Вона висловила надію на якнайшвидше одужання Микити та повідомила, що їй також рекомендовано приймати антибіотики. Артистка наголосила, що у неї відсутня висока температура, але її мигдалики сильно запалені.

"Найстрашніше, якщо температура не буде збиватися, то нас госпіталізують, і не в нашу лікарню, а тільки в інфекційне відділення" – додала Саліванчук. Як виявилося після, вночі їм довелося вирушити до лікарні, посилюючи лікування.

Варто зазначити, Ганна Саліванчук - відома українська актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

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