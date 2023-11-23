Українці продовжують отримувати пенсії, грошову допомогу та інші виплати, які допомогають їм не тільки виживати.

Так, завдяки ще одним виплатам українці можуть здобути нову професію, пише Politeka.net з посиланням на Міністерство економіки України.

Зазначається, що однією з гострих проблем під час війни стало безробіття - фах людей, що є на ринку праці, не відповідає потребам роботодавців, які шукають співробітників.

Щоб розв’язати цю проблему було прийнято рішення щодо виплат у вигляді ваучерів. Ваучер на навчання - це майже 27 тисяч грн, які можна витратити на саморозвиток та здобуття конкурентного фаху, більш затребуваного на ринку праці.

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На сьогоднішній день виплати у вигляді ваучерів отримали вже понад 17 тисяч українців. Найчастіше такі виплати-ваучери отримують жінки. Завдяки виплаті вони змінюють спеціальність на такі, що затребувані у сферах психологія, охорона здоров’я, освіта та соціальна робота.

Цікаво, що в Міністерстві почали спостерігати тенденцію, коли жінки, отмавши виплату у вигляді ваучеру, обирають і навчання на водійок, охоронниць, трактористок, токарів, електрогазозварювальників.

Додамо, днями було внесено зміни до низки урядових постанов щодо обліку ВПО та виплат їм держдопомоги.

Зокрема, переселенці, які деякий час проживали за кордоном, можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну.

«Це стосується тих, хто оформлює виплати вперше», - підкреслили в Мінреінтеграції, розповідаючи про зміни щодо виплат.

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