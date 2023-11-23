Украинцы продолжают получать пенсии, пособия и другие выплаты, которые помогают им не только выживать.

Так, благодаря еще одним выплатам украинцы могут получить новую профессию, пишет Politeka.net со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Отмечается, что одной из острых проблем во время войны стала безработица - профессия людей, находящихся на рынке труда, не отвечает потребностям работодателей, ищущих сотрудников.

Чтобы решить эту проблему, было принято решение о выплатах в виде ваучеров. Ваучер на обучение – это почти 27 тысяч грн, которые можно потратить на саморазвитие и получение конкурентной специальности, более востребованной на рынке труда.

Доступны 124 профессии и специальности.

На сегодняшний день выплаты в виде ваучеров получили более 17 тысяч украинцев. Чаще всего такие выплаты-ваучеры получают женщины. Благодаря выплате они меняют специальность на востребованные в сферах психология, здравоохранение, образование и социальная работа.

Интересно, что в Министерстве начали наблюдать тенденцию, когда женщины, отняв выплату в виде ваучера, выбирают и обучение на водительниц, охранниц, трактористок, токарей, электрогазосварщиков.

Добавим, на днях были внесены изменения в ряд правительственных постановлений относительно учета ВПЛ и выплат им госпомощи.

В частности, переселенцы, некоторое время проживавшие за границей, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину.

«Это касается тех, кто оформляет выплаты впервые», - подчеркнули в Минреинтеграции, рассказывая об изменениях относительно выплат.

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