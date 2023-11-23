Так, благодаря еще одним выплатам украинцы могут получить новую профессию, пишет Politeka.net со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Отмечается, что одной из острых проблем во время войны стала безработица - профессия людей, находящихся на рынке труда, не отвечает потребностям работодателей, ищущих сотрудников.
Чтобы решить эту проблему, было принято решение о выплатах в виде ваучеров. Ваучер на обучение – это почти 27 тысяч грн, которые можно потратить на саморазвитие и получение конкурентной специальности, более востребованной на рынке труда.
Доступны 124 профессии и специальности.
На сегодняшний день выплаты в виде ваучеров получили более 17 тысяч украинцев. Чаще всего такие выплаты-ваучеры получают женщины. Благодаря выплате они меняют специальность на востребованные в сферах психология, здравоохранение, образование и социальная работа.
Интересно, что в Министерстве начали наблюдать тенденцию, когда женщины, отняв выплату в виде ваучера, выбирают и обучение на водительниц, охранниц, трактористок, токарей, электрогазосварщиков.
Добавим, на днях были внесены изменения в ряд правительственных постановлений относительно учета ВПЛ и выплат им госпомощи.
В частности, переселенцы, некоторое время проживавшие за границей, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину.
«Это касается тех, кто оформляет выплаты впервые», - подчеркнули в Минреинтеграции, рассказывая об изменениях относительно выплат.
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