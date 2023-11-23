Про нове рішення щодо грошової помоги повідомили в Міністерстві економіки України, пише Politeka.net.

В Мінекономіки нагадали, що було запущено грантові програми, в рамках яких грошову допомогу можуть отрмати жінки, які хочуть розпочати або розширити власний бізнес.

Так, грошову допомогу, а саме мікрогрант до 250 тис. грн, можна отримати за програмою "Власна справа". А для розвитку бізнесу в переробній галузі можна отримати ще більшу суму грошової допомоги - грант до 8 млн грн.

Окрім того, як зазначили в міністерстві, ветеранки, або дружини наших захисників можуть отримати до 1 млн грн грошової допомоги за програмою ветеранських грантів.

Зазначається, що на сьогоднішній день переможцями програми “Власна справа” та отримали грошову допомогу у вигляді гранту вже майже 11 тисяч українців. І більше половина з них жінки.

Ця грантова програма, у рамках якої можна отримати грошову допомогу, є дуже затребуваною - українці готові відкривати та розвивати бізнес, працювати і брати відповідальність.

Тому було прийняте важливе рішення щодо цього виду грошової допомоги – на наступний рік передбачено вдвічі більше фінансування на цю програму.

Планується видати близько 14 тисяч грантів на 3,5 млрд гривень.

Раніше стало відомо, що українці можуть одержати нову одноразову грошову допомогу у розмірі 4415 гривень від благодійної організації.

Останні новини України:

Позбавлення виплат - до яких ще змін готуватися українцям.

Грошова допомога від ООН зросла - суму виплат збільшили майаже на 4 тисячі.

Також нагадаємо про нову грошову допомогу, яку виплачують українцям.