О новом решении относительно денежной помощи сообщили в Министерстве экономики Украины, пишет Politeka.net.
В Минэкономики напомнили, что были запущены грантовые программы, в рамках которых денежную помощь могут получить женщины, которые хотят начать или расширить собственный бизнес.
Так, денежную помощь, а именно микрогрант до 250 тыс. грн, можно получить по программе "Власна справа". А для развития бизнеса в перерабатывающей отрасли можно получить еще большую сумму денежной помощи – грант до 8 млн грн.
Кроме того, как отметили в министерстве, женщины-ветераны или жены наших защитников могут получить до 1 млн грн денежной помощи по программе ветеранских грантов.
Отмечается, что на сегодняшний день победителями программы "Власна справа" и получили денежную помощь в виде гранта уже почти 11 тысяч украинцев. И больше половины из них женщины.
Эта грантовая программа, в рамках которой можно получить денежную помощь, очень востребована - украинцы готовы открывать и развивать бизнес, работать и брать ответственность.
Поэтому было принято важное решение по этому виду денежной помощи – на следующий год предусмотрено вдвое большее финансирование на эту программу.
Планируется выдать около 14 тысяч грантов на 3,5 млрд гривен.
Ранее стало известно, что украинцы могут получить новую одноразовую денежную помощь в размере 4415 гривен от благотворительной организации.
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