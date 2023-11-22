Україну облетіла трагічна звістка, з життя пішов відомий український актор і режисер.

Стало відомо про смерть Олександра Крижанівського – відомого українського актора, який був директором і художнім керівником Київського академічного театру на Печерську, знімався в таких серіалах як "Швабра", Нюхач", "Повернення Мухтара", "Мажор", "Битва за Севастополь", «Незламна», та інших.

Про смерть Олександра Крижанівського повідомив його син. За його словами, причиною смерті став інфаркт і супутні ускладнення.

"Прощання відбудеться найближчими днями в місці, якому він присвятив останні 25 років свого життя - Театрі на Печерську. Дату і час повідомимо пізніше", - написав син Крижанівського.

В ефірі телеканалу «1+1» смерть Олександра Крижановською назвали великою втратою:

«Трагічна новина і велика втрата для світу театру і кіно…».

Про останню роль Олександра Крижанівського, а саме в серіалі «Коло омани», висловила Олена Єрємєєва, керівник з напрямку серіалів «1+1».

«… Так його шкода. Дуже рада, що він встиг у нас знятися. Для нього це була важлива робота».

Прем’єра серіалу відбудеться днями на телеканалі 1+1 Україна.

«З життя пішов Олександр Крижанівський. Актор, режисер, наш друг і для багатьох камертон. Художній керівник Театру на Печерську. Один з тих, хто починав Театр на Подолі. Той, хто завжди буде частиною нашої сім'ї….», - сумують за Крижанівським у Театрі на Подолі.

«Царство небесне!»,

«Царство небесне…

Співчуття рідним та близьким»,

«Це просто жахливо! Неможливо повірити! Прекрасний актор, чудова людина!!! Саня! Як же так?! Найщіріщі співчуття рідним та близьким! Світла пам’ять!»,

«Тількі в неділю дивилася фільм з його участю...

Світла пам'ять, пане Олександре»,

«Боже…», - не стримують емоцій шанувальники Крижанівського.

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