Стало известно о смерти Александра Крыжановского – известного украинского актера, который был директором и художественным руководителем Киевского академического театра на Печерске, снимался в таких сериалах как "Швабра", Нюхач", "Возвращение Мухтара", "Мажор& за Севастополь", «Несокрушимая», и других.
О смерти Александра Крыжановского сообщил его сын. По его словам, причиной смерти стал инфаркт и сопутствующие осложнения.
"Прощание состоится в ближайшие дни в месте, которому он посвятил последние 25 лет своей жизни – Театре на Печерске. Дату и время сообщим позже", - написал сын Крыжановского.
В эфире телеканала «1+1» смерть Александра Крыжановской назвали большой утратой:
«Трагическая новость и большая утрата для мира театра и кино…».
О последней роли Александра Крыжановского, а именно в сериале «Круг заблуждения», высказала Елена Еремеева, руководитель по направлению сериалов «1+1».
«… Да его жаль. Очень рада, что он успел у нас сняться. Для него это была важная работа».
Премьера сериала состоится на днях на телеканале 1+1 Украина.
«Из жизни ушел Александр Крыжановский. Актер, режиссер, наш друг и для многих камертонов. Художественный руководитель Театра на Печерске. Один из начинающих Театр на Подоле. Тот, кто всегда будет частью нашей семьи…», - скучают по Крыжановскому в Театре на Подоле.
«Царство небесное!»,
«Царство небесное…
Соболезнования родным и близким»,
«Это просто ужасно! Невозможно поверить! Прекрасный актер, отличный человек!!! Саня! Как же так? Самые искренние соболезнования родным и близким! Светлая память!»,
«Только в воскресенье смотрела фильм с его...
Светлая память, господин Александр»,
«Боже…», - не сдерживают эмоций поклонники Крыжановского.
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