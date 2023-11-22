Стало известно о смерти Александра Крыжановского – известного украинского актера, который был директором и художественным руководителем Киевского академического театра на Печерске, снимался в таких сериалах как "Швабра", Нюхач", "Возвращение Мухтара", "Мажор& за Севастополь", «Несокрушимая», и других.

О смерти Александра Крыжановского сообщил его сын. По его словам, причиной смерти стал инфаркт и сопутствующие осложнения.

"Прощание состоится в ближайшие дни в месте, которому он посвятил последние 25 лет своей жизни – Театре на Печерске. Дату и время сообщим позже", - написал сын Крыжановского.

В эфире телеканала «1+1» смерть Александра Крыжановской назвали большой утратой:

«Трагическая новость и большая утрата для мира театра и кино…».

О последней роли Александра Крыжановского, а именно в сериале «Круг заблуждения», высказала Елена Еремеева, руководитель по направлению сериалов «1+1».

«… Да его жаль. Очень рада, что он успел у нас сняться. Для него это была важная работа».

Премьера сериала состоится на днях на телеканале 1+1 Украина.

«Из жизни ушел Александр Крыжановский. Актер, режиссер, наш друг и для многих камертонов. Художественный руководитель Театра на Печерске. Один из начинающих Театр на Подоле. Тот, кто всегда будет частью нашей семьи…», - скучают по Крыжановскому в Театре на Подоле.

«Царство небесное!»,

«Царство небесное…

Соболезнования родным и близким»,

«Это просто ужасно! Невозможно поверить! Прекрасный актер, отличный человек!!! Саня! Как же так? Самые искренние соболезнования родным и близким! Светлая память!»,

«Только в воскресенье смотрела фильм с его...

Светлая память, господин Александр»,

«Боже…», - не сдерживают эмоций поклонники Крыжановского.

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