Порцелянові "Рибки" за радянських часів були невід'ємною частиною інтер'єру, а тепер привертають пильну увагу колекціонерів.

Зараз особливою популярністю у любителів антикваріату користується радянська порцеляна першої половини і середини минулого століття, пише Politeka.net.

До неї відноситься і легендарний сервіз «Рибки», який був чи не в кожному будинку в Союзі.

Втім, набір у вигляді рибок, що складався з графину та чарок, найчастіше використовувався лише як елемент декору. Іноді з позолочених рибок стирали пил, але, як правило, їх ніколи не можна було побачити на святковому столі.

Тепер легендарний сервіз "Рибки", який називається "Сімейство коропів" або "Дивовижні рибки", у багатьох асоціюється з безтурботним дитинством, молодими батьками, друзями юності, бабусями.

Крім спогадів із дитинства, сьогодні «Рибки» викликають підвищений інтерес серед колекціонерів та любителів антикваріату. У підсумку, орієнтовна вартість цього сервізу може коливатися від кількох сотень до тисяч гривень.

Прекрасним доповненням до такого сервізу може стати ще один предмет для сервірування столу часів СРСР – серветниця, яка також виконана у формі рибки.

Вона так і називається - серветниця "Рибка". Вартість цієї порцелянової підставки для серветок може змінюватись. На сайтах безкоштовних оголошень можна знайти цінник і в 250 гривень, і в 195 гривень, і більше трьохсот.

Все залежить від стану виробу. "Рибка" вироблялася на Коростенському фарфоровому заводі.

Серед любителів радянських рибок також користуються популярністю статуетки рибок з глазурованої порцеляни. Вони розписані вручну, технікою підглазурного розпису.

Їхня вартість також становить кілька сотень гривень.

За більш великі гроші можна зустріти порцелянову "Рибку" виготовлену на Баранівському фарфоровому заводі, що розташовувався неподалік Житомира.

Зазначимо, що вся продукція, випущена цим заводом, вважається дорогим антикваріатом, який ніколи не втратить свою цінність і лише дорожчатиме.

Рибки цього заводу – це тонка порцеляна, карамельна глазур, ручний розпис, промальовування золотом.

Вартість кількох таких статуеток може складати більше 700 гривень.

Роки випуску - 1950 -1955.

А ось ще одні рибки радянських часів коштують справді дуже пристойних грошей.

Щоправда, виготовлено вони не в СРСР, а в Німеччині.

Так, порцелянову статуетку «Скалярії», яка виготовлена ​​на відомій фабриці Rosenthal, можна продати більш ніж за 50 тисяч гривень.

Роботу виконано вручну за ескізом знаменитого художника фабрики Фріца Хайденрайха.

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