На первый взгляд, копейка может показаться обычной, но важно присмотреться к аверсу и реверсу.

Стало известно, что украинские копейки были проданы за сотни тысяч. Многие не осознают, что некоторые монеты имеют значительно более высокую стоимость, чем их номинал. К примеру, 2-копеечные монеты в зависимости от состояния и особенностей могут стоить более 100 тысяч гривен. Здесь решительный фактор – редкий дефект.

Согласно данным специализированного сайта Violity, недавно такую ​​монету продали за очень большую сумму. Узнайте, как выглядит ценная монета номиналом 2 копейки.

Продавец из Ивано-Франковской области высказал краткое описание своего лота, заметив, что монета, изготовленная из алюминия, не имеет признаков реставрации и относится к типу "АА".

На первый взгляд, копейка может показаться обычной, но важно присмотреться к аверсу и реверсу. На реверсе 2-копеечной монеты виден необычный "хвостик" на гроздье, согласно классификации.

Детальнее, монета поражает своей широкой окантовкой на реверсе и гладкой толпой. Внешне она может выглядеть немного изношенной, свидетельствуя о своем прежнем использовании.

Продавец также представил изображение монеты на весах, чтобы помочь нумизматам определить ее стоимость. Аукцион за этот лот оказался очень активным, а победил участник, готовый заплатить за эту редкую монету сумму в 105 000 гривен и 1 гривну.

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