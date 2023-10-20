Сервиз "Рыбки" когда-то имела дома почти каждая семья, но до сих пор мало кто знает, как его использовать и сколько можно на нем заработать, если продать.

В советское время этот сервиз был просто украшением, пылящимся. Очень мало людей знали подлинное его предназначение. Более того, люди того периода едва ли ожидали, сколько он будет стоить сейчас. Politeka расскажет, как правильно использовать "рыбок" и какие суммы можно за них получить.

Для чего предназначен сервиз "Рыбки"

В составе сервиза есть кружка в форме карпа и шесть "мальков" из фарфора. Крупнейшая рыба предназначена для хранения алкоголя после того, как бутылка, где он хранился раньше, была открыта. Стандартный объем такого сосуда составляет 700 мл. А вот объем стопок – 30 мл.

Итак, простыми словами, сервиз "Рыбки" - это кружка и стопки, предназначенные для празднований. Однако многие, которым приходилось использовать эту посуду на практике, были не очень им довольны. Они отмечали, что вся жидкость из него вытекает. Именно поэтому сервиз часто стоял в домах просто как хороший сувенир.

Какая история сервиза "Рыбки"

Придумал знаменитую посуду художник из Грузии Барамидзе Абесалом Давидович, проживавший в Риге. Это было в 1950 году. К сожалению, фотографий первого сервиза автора нет, но говорят, что он был выполнен в белом и золотом оттенках.

В 1956-1959 годах сервиз часто участвовал в различных керамических выставках. А уже с 1960 года его начали производить в Тбилиси и Риге. В Украине он стал набирать популярность с 1961 года, после изготовления на заводах Хмельнитчины и Житомирщины.

"Семейство карпов" продавалось в бело-красном и бело-синем вариантах. Кружку можно было приобрести за около 3 рубля, а стопки продавались за 50 копеек. Из продаж такая посуда не выходила примерно 30 лет.

Сколько сейчас стоит сервиз "Рыбки"

Такой сервиз в наше время можно приобрести по разным суммам. Его стоимость может составлять от несколько сотен до 10 тысяч гривен.

Продавец может устанавливать цену в зависимости от состояния и места изготовления посуды. Коллекционирующие такие вещи очень любят сервизы с печатями от популярных советских керамических заводов.



Кроме того, если вы владелец рыбок с очень редким цветом, например сиреневого, то вы можете просить за них гораздо больше.

Есть предположение, что в дальнейшем сервиз "Рыбки" станет еще более ценным и вырастет в цене.

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