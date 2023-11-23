Фарфоровые "Рыбки" в советские времена были неотъемлемой частью интерьера, а теперь привлекают пристальное внимание коллекционеров.

Сейчас особой популярностью у любителей антиквариата пользуется советский фарфор первой половины и середины прошлого века, пишет Politeka.net.

К нему относится и легендарный сервиз «Рыбки», который был едва ли не в каждом доме в Союзе.

Впрочем, набор в виде рыбок, который состоял из графина и рюмок, чаще всего использовался лишь как элемент декора. Время от времени с позолоченных рыбок стирали пыль, но, как правило, их никогда нельзя было увидеть на праздничном столе.

Теперь легендарный сервиз «Рыбки», который называется «Семейство карпов» или «Удивительные рыбки», у многих ассоциируется с беззаботным детством, молодыми родителями, друзьями юности, бабушками.

Помимо воспоминаний из детства, сегодня «Рыбки» вызывают повышенный интерес среди коллекционеров и любителей антиквариата. В итоге ориентировочная стоимость этого сервиза может колебаться от нескольких сотен до тысяч гривен.

Прекрасным дополнением к такому сервизу может стать еще один предмет для сервировки стола времен СССР – салфетница, которая также выполнена в форме рыбки.

Она так и называется – салфетница «Рыбка». Стоимость этой фарфоровой подставки для салфеток может варьироваться. На сайтах бесплатных объявлений можно найти ценник и в 250 гривен, и 195 гривен, и больше трехсот.

Зависит от состояния изделия. «Рыбка» производилась на Коростенском фарфоровом заводе.

Среди любителей фарфоровых рыбок также пользуются популярностью статуэтки рыбок из глазурованного фарфора. Они расписаны вручную, техникой подглазурной росписи.

Их стоимость также составляет несколько сот гривен.

За более внушительные деньги можно встретить фарфоровую "Рыбку" изготовленную на Барановском фарфоровом заводе, который располагался недалеко от Житомира.

Отметим, что вся продукция, выпущенная этим заводом, считается дорогостоящим антиквариатом, который никогда не потеряет свою ценность и будет только дорожать.

Рыбки этого завода – это тонкий фарфор, карамельная глазурь, ручная роспись, прорисовка золотом.

Стоимость пары таких статуэток может составлять более 700 гривен.

Годы выпуска - 1950 -1955.

А вот еще одни рыбки советских времен стоят действительно очень приличных денег. Правда, изготовлены они не в СССР, а в Германии.

Так, фарфоровую статуэтку «Скалярии», которая произведена на известной фабрике Rosenthal, можно продать более, чем за 50 тысяч гривен.

Работа выполнена вручную по эскизу знаменитого художника фабрики Фрица Хайденрайха.

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