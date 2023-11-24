В Україні приготували до введення змін, які стосуватимуться виплат грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це розповіли юристи з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції з тимчасово окупованих територій.

Зокрема, у випадку грошова допомога ВПО призначатиметься на півроку в межах зазначених змін. Особи, які тривалий час перебували за кордоном, матимуть можливість звертатися за призначенням грошової допомоги через 15 робочих днів після повернення в Україну, якщо це їхня перша заява.

У разі повторного переміщення після 1 серпня 2023 року внаслідок обов’язкової евакуації особи, які раніше отримували грошову допомогу, зможуть користуватися виплатами протягом 6 місяців, при умові внесення їх до списків евакуйованих. У випадку евакуації за допомогою волонтерів чи самостійно необхідно повідомити ОВА.

Крім цього, грошова допомога для ВПО розпочнеться через 3 місяці після завершення бойових дій або тимчасової окупації у населених пунктах, звідки вони були переміщені. Раніше грошова допомога припинялася на наступний місяць.

Також переселенці працездатного віку, які наразі не мають роботи, але отримують грошову допомогу від держави, мають термін у 3 місяці від дня отримання виплат ВПО, щоб сприяти своїй зайнятості. Це може бути досягнуто через працевлаштування, реєстрацію як фізичної особи–підприємця, подання заяви для отримання гранту на бізнес/ваучера на навчання та інші методи, або набуття статусу безробітного через реєстрацію у центрі зайнятості.

Останні новини України:

Нагадаємо, що з'явилась нова грошова допомога для українців.

Як писала Politeka, українцям виплатять грошову допомогу від ООН.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога буде виплачена мешканцям чотирьох українських міст.