В Украине приготовили к введению изменений, касающихся выплат денежной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом рассказали юристы со ссылкой на заявление Министерства по вопросам реинтеграции с временно оккупированных территорий.

В частности, в случае денежная помощь ВПЛ будет назначаться на полгода в пределах указанных изменений. Лица, длительно находившиеся за границей, будут иметь возможность обращаться за назначением денежной помощи через 15 рабочих дней после возвращения в Украину, если это их первое заявление.

В случае повторного перемещения после 1 августа 2023 года в результате обязательной эвакуации лица, ранее получавшие денежную помощь, смогут пользоваться выплатами в течение 6 месяцев, при условии внесения их в списки эвакуированных. В случае эвакуации с помощью волонтеров или самостоятельно необходимо уведомить ОВА.

Кроме того, денежная помощь для ВПЛ начнется через 3 месяца после завершения боевых действий или временной оккупации в населенных пунктах, откуда они были перемещены. Раньше денежная помощь прекращалась на следующий месяц.

Также переселенцы трудоспособного возраста, у которых пока нет работы, но получают денежную помощь от государства, имеют срок в 3 месяца со дня получения выплат ВПЛ, чтобы способствовать своей занятости. Это может быть достигнуто через трудоустройство, регистрацию как физического лица – предпринимателя, подачу заявления для получения гранта на бизнес/ваучера на обучение и другие методы, или приобретение статуса безработного через регистрацию в центре занятости.

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