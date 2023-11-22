Військові, які отримали інвалідність, мають право на різні види виплат. Одноразова грошова допомога буде надаватись лише в трьох випадках.

Грошова допомога для бійців з інвалідністю виплачується у декількох випадках. Зокрема, така грошова допомога нараховуватиметься лише у трьох випадках. Бійці, що отримали поранення чи захворювання, а як наслідок — інвалідність, отримають грошову допомогу лише тоді, коли несли службу.

Військові, які отримали інвалідність, мають право на різні види виплат. Одноразова грошова допомога буде надаватись лише в трьох випадках.

Так, військовому можуть нарахувати одноразову грошову допомогу у таких ситуаціях:

Якщо травма, захворювання чи поранення були отримані під час "захисту Батьківщини" і призвели до втрати працездатності чи встановлення інвалідності. Якщо травма, захворювання чи поранення були отримані під час "виконання обов’язків військової служби" або "проходження військової служби" і призвели до інвалідності.

Якщо травма, захворювання чи поранення були отримані під час "виконання обов’язків військової служби" і призвели до часткової втрати працездатності без установлення групи інвалідності (за умови, що ступінь втрати працездатності у відсотках встановлено не пізніше, ніж через три місяці після звільнення з військової служби).

Проте військові отримають грошову допомогу за травму, поранення чи захворювання лише у випадку, якщо інвалідність не настала.

Джерело: Довідник військовослужбовця після поранення.

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