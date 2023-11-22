Военные, получившие инвалидность, имеют право на разные виды выплат. Единовременная денежная помощь будет предоставляться только в трех случаях.

Денежная помощь для бойцов с инвалидностью выплачивается в нескольких случаях. В частности, такая денежная помощь будет начисляться только в трех случаях. Бойцы, получившие ранения или заболевания, а как следствие инвалидность, получат денежную помощь только тогда, когда несли службу.

Военные, получившие инвалидность, имеют право на разные виды выплат. Единовременная денежная помощь будет предоставляться только в трех случаях.

Так, военнослужащим могут начислить единовременную денежную помощь в следующих ситуациях:

Если травма, заболевания или ранения были получены во время "защиты Родины" и привели к потере трудоспособности или установлению инвалидности. Если травма, заболевания или ранения были получены во время "исполнения обязанностей военной службы" или "прохождения военной службы" и привели к инвалидности.

Если травма, заболевания или ранения были получены во время "исполнения обязанностей военной службы" и привели к частичной потере трудоспособности без установления группы инвалидности (при условии, что степень потери трудоспособности в процентах установлена ​​не позднее чем через три месяца после увольнения с военной службы) службы).

Однако военные получат денежную помощь за травму, ранение или заболевание только в случае, если инвалидность не наступила.

Источник: Довідник військовослужбовця після поранення.

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