Денежная помощь для бойцов с инвалидностью выплачивается в нескольких случаях. В частности, такая денежная помощь будет начисляться только в трех случаях. Бойцы, получившие ранения или заболевания, а как следствие инвалидность, получат денежную помощь только тогда, когда несли службу.
Военные, получившие инвалидность, имеют право на разные виды выплат. Единовременная денежная помощь будет предоставляться только в трех случаях.
Так, военнослужащим могут начислить единовременную денежную помощь в следующих ситуациях:
- Если травма, заболевания или ранения были получены во время "защиты Родины" и привели к потере трудоспособности или установлению инвалидности.
- Если травма, заболевания или ранения были получены во время "исполнения обязанностей военной службы" или "прохождения военной службы" и привели к инвалидности.
- Если травма, заболевания или ранения были получены во время "исполнения обязанностей военной службы" и привели к частичной потере трудоспособности без установления группы инвалидности (при условии, что степень потери трудоспособности в процентах установлена не позднее чем через три месяца после увольнения с военной службы) службы).
Однако военные получат денежную помощь за травму, ранение или заболевание только в случае, если инвалидность не наступила.
Источник: Довідник військовослужбовця після поранення.
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