Співак, а нині військовослужбовець Віталій Козловський показав, що на фронті вже зима, і бійцям необхідна допомога.

Напередодні Віталій Козловський розповів, який жах пережив разом із побратимами на фронті, та представив нову пісню під назвою "Навкруги", на яку його надихнули ті страшні події.

Віталій Козловський та четверо його побратимів Батя, Вєталь, Ванька та Санич разом провели ніч у бліндажі, поки російські окупанти 2,5 години крили наші позиції снарядами. На ранок ліс довкола був випалений і потрощений вщент, в 7 метрах від бліндажа була вирва, але, на щастя, Козловський та інші бійці вціліли.

Віталій Козловський опублікував відео з передової, де видно, що там уже настала зима: позиції засипало снігом, надворі стоїть мороз.

"Ось в таких умовах зараз і проходить життя на передовій...", – написав Віталій Козловський під відео.

Крім того, цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Віталій Козловський показав фото зі своїми побратимами та звернувся до українців із терміновим проханням про допомогу.

"Це мої дорогі побратими, яким я присвятив пісню «Навкруги». Зараз холодно і є багато нагальних потреб... Тому я прийняв рішення взятися за закриття цих потреб і буду вдячний кожному, хто долучиться. Про кожну копієчку відзвітую!", – наголосив Віталій Козловський.

Співак додав, що з термінового українським захисникам зараз потрібно придбати дизельний обігрівач в бліндаж і амортизатори на авто.

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Також повідомлялось, що Віталій Козловський звернувся до українців.

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