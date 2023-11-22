Солістка KAZKA Олександра Зарицька прокоментувала свої стосунки з Павлом Тараненком, який є висхідною музичною зіркою. Про це артистка повідомила в інтерв'ю Славі Дьоміну.

"Ти знаєш, що ми дуже різні. Мені здається, що ми, як Інь та Янь, доповнюємо один одного і він мене навпаки врівноважує, заспокоює, а я навпаки його провокую. У нас дуже прикольно в цьому плані, що ми не сваримося, у нас якась ідилія в цьому плані. Я активіст, а він більше за мене заспокоює і в нас синергія працює. Коли я не спокійна, то в мене відразу прокидається активність, а з ним я більш спокійна та ніжна. Тому не знаю, хто у нас лідер, у нас все по половинках”, - розповіла зірка.

Варто зазначити, Олександра Зарицька – відома українська співачка, яка стала фронвумен гурту KAZKA. Зірці кілька років тому приписували роман із танцюристом Юрієм Мєшковим, з яким артистка познайомилася на "Танцях зі зірками". Пара тоді всіляко підморгувала і Юрій навіть знявся у романтичному кліпі зірки після проекту.

Але виявилося минулого року, що артистка у стосунках з Павлом Тараненком - він музикант-початківець, а також motion-дизайнер однієї з компаній. Після розкриття імені коханого Зарицька часто ділиться кадрами з Павлом.

Останні новини України:

Нагадаємо, Клопотенко та солістка KAZKA Зарицька показали рецепт найсмачнішої української страви

А ще Politeka повідомляла, що Клопотенко та солістка KAZKA Зарицька показали, як приготувати закуску з квасолі

Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька зробила несподіване визнання в гостях у Олени Кравець