Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" вместе с солисткой группы KAZKA Александрой Зарицкой показал, как приготовить хумус из фасоли. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ".
Хумус – традиционная ближневосточная закуска, которую обычно готовят из нута с добавлением кунжутной пасты. Но Евгений Клопотенко решил украинизировать это блюдо и приготовить его из привычных для нас ингредиентов.
Для этого рецепта хумуса из фасоли Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- фасоль – 400 г
- вода – 2 л
- чеснок – 3 зуб.
- растительное масло - 200 мл (ароматное)
- лук – 0,5 шт.
- лимонный сок
- перец чили
- соль
Сначала нужно отварить фасоль. Это можно делать любым способом: кто-то добавляет соду, кто-то просто соль. Ведущий "Пекельні борошна" Евгений Клопотенко отправляет промытую фасоль в кастрюлю, добавляет три очищенных зубчика чеснока, заливает 2 л воды и варит на активном огне примерно 50 минут.
После этого сливаем воду, перекладываем отварную фасоль вместе с чесноком в чашу блендера, добавляем нарезанную половинку обыкновенной луковицы, соль, 200-300 мл ароматного масла в зависимости от того, насколько плотная фасоль, и взбиваем все на высокой скорости до максимальной однородности.
В конце Евгений Клопотенко добавляет в хумус лимонный сок и перец чили (если любите острое, то побольше). Подаем вместе с хлебом.
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