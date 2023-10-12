Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" вместе с солисткой группы KAZKA Александрой Зарицкой показал, как приготовить хумус из фасоли. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ".

Хумус – традиционная ближневосточная закуска, которую обычно готовят из нута с добавлением кунжутной пасты. Но Евгений Клопотенко решил украинизировать это блюдо и приготовить его из привычных для нас ингредиентов.

Для этого рецепта хумуса из фасоли Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

фасоль – 400 г

вода – 2 л

чеснок – 3 зуб.

растительное масло - 200 мл (ароматное)

лук – 0,5 шт.

лимонный сок

перец чили

соль

Сначала нужно отварить фасоль. Это можно делать любым способом: кто-то добавляет соду, кто-то просто соль. Ведущий "Пекельні борошна" Евгений Клопотенко отправляет промытую фасоль в кастрюлю, добавляет три очищенных зубчика чеснока, заливает 2 л воды и варит на активном огне примерно 50 минут.

После этого сливаем воду, перекладываем отварную фасоль вместе с чесноком в чашу блендера, добавляем нарезанную половинку обыкновенной луковицы, соль, 200-300 мл ароматного масла в зависимости от того, насколько плотная фасоль, и взбиваем все на высокой скорости до максимальной однородности.

В конце Евгений Клопотенко добавляет в хумус лимонный сок и перец чили (если любите острое, то побольше). Подаем вместе с хлебом.

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