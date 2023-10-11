Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати гомбовці на "Пекельних борошнах" разом із Jerry Heil. Шоу вийшло на ютуб-каналі "СТБ".

Клопотенко зазначив, що для приготування тіста потрібно взяти 500 г сиру і 100 г борошна і одне яйце і столову ложку цукру. Все це необхідно перемішати в глибокій мисці до однорідної маси. Після цього потрібно сформувати гомбовці, беручи шматки тесту вагою близько 60 грам.

Як начинка для гомбовців можна використовувати сливи. Для цього їх потрібно розрізати на часточки і по одному шматочку вкласти в наші гомбовці. Коли кульки готові, їх можна покласти в морозильну камеру на годину або варити відразу в кип'яченій воді протягом 10-15 хвилин. Також страву можна приготувати на пару, а не тільки в окропі.

Також замість начинки у гомбовцях можна використовувати леквар (закарпатське повидло). Для цього необхідно нарізати 500 г злив і поставити варити на півтори-дві години на повільному вогні. Слід зазначити, що цукор не потрібно використовувати. Тоді сливи в самі гомбовці не потрібно вкладати, а просто полити цим повидлом зверху.

Для панування можна використовувати крамбл. Для цього візьміть 100 г цукру і кукурудзяного борошна стільки ж. Їх потрібно обсмажити на сковорідці до хрумкого стану. Після цього крамблом необхідно посипати гомбовці, а зверху налити повидло, якщо начинки всередині немає.

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