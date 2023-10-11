Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить гомбовцы на "Пекельних борошнах" вместе с Jerry Heil. Шоу вышло на ютуб-канале "СТБ".

Клопотенко отметил, что для приготовления теста нужно взять 500 грамм творога и 100 грамм муки и одно яйцо и столовую ложку сахара. Это все необходимо перемешать в глубокой миске до однородной массы. После этого необходимо сформировать гомбовцы, беря куски теста весом около 60 грамм.

В качестве начинки для гомбовцев можно использовать сливы. Для этого их нужно разрезать на дольки и по одному кусочку вложить в наши гомбовцы. Когда шарики готовы, их можно положить в морозильную камеру на час или сразу варить в кипяченой воде на протяжении 10-15 минут. Также блюдо можно приготовить и на пару, а не только в кипятке.

Также вместо начинки в гомбовцах можно использовать леквар (закарпатское повидло). Для этого необходимо нарезать 500 грамм слив и поставить варить на полтора-два часа на медленном огне. Стоит отметить, что сахар не нужно использовать. Тогда сливы в сами гомбовцы не нужно вкладывать, а просто их полить этим повидлом сверху.

Для панировки можно использовать крамбл. Для этого возьмите 100 грам сахара и кукурузной муки столько же. Их нужно обжарить на сковородке до хрустящего состояния. После этого крамблом необходимо посыпать гомбовцы, а сверху налить повидло, если начинки внутри нет.

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