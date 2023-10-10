Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт сочных и вкусных вареников, которые помогут побаловать себя с воздушным тестом. Рецепт вкусных вареников с вишней, который был представлен на YouTube-канале кулинара "Мастер Шефа" Татьяны Литвиновой, позволяет приготовить это блюдо на заварном тесте очень быстро.

Ингредиенты:

650 г муки

300 г молока

150 мл воды

30 г сливочного масла

30 г сахара

1 чайная ложка соли

1 кг вишни (для начинки)

Приготовление:

Доведите воду до кипения, добавьте молоко, сахар, соль и сливочное масло, хорошо перемешайте, делает "Мастер Шеф" Литвинова.

Постепенно добавляйте половину от общего количества муки в смесь. Снимите с огня и выложите тесто на поверхность, добавляя муку постепенно, пока не получите однородное тесто. Заверните его в пленку и охладите в холодильнике на 1 час, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

"Мастер Шеф" Литвинова также советует, раскатайте охлажденное тесто в плоский слой, используя стакан, вырезайте кружочки. На каждый кружок положите 2-3 вишни и посыпьте сахаром. Закройте края кружка, чтобы ничего не выпало.

Доведите воду до кипения, положите вареники и варите их в крутом кипятке, при этом варить их следует по небольшим порциям в большой кастрюле, пока они не всплывут, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.

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