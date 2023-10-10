Для приготовления пиццы по этому рецепту понадобится совсем мало времени, а выпекать ничего не нужно.

Пицца по этому рецепту готовится на сковороде, пишет Politeka.net.

Для приготовления пиццы без выпечки понадобится 4 столовые ложки муки, четыре столовых ложки сметаны, два куриных яйца, один помидор и два вида сыра (плавленный и твердый), колбаса, кетчуп и соль по вкусу.

Сначала нужно вбить два яйца в глубокую миску, добавляем соль по вкусу. Добавляем муку и сметану – все тщательно перемешиваем.

Затем нужно смазать сковороду подсолнечным маслом и вылить тесто на сковороду.

Далее приступаем к приготовлению начинки к тесту без запекания на сковороде. На самом деле, для нее можно взять все, что хахочется – куриное филе, кукурузу, овощи и даже ананасы.

В нашем же случае нужно потереть твердій сыр и измельчить плавленый, нарезать колбасу и помидор. Далее нужно смазать тесто кетчупом и высыпать начинку.

Затем ставим готовиться тесто на малом огне, накрываем сковороду крышкой. Готовим пять или десять минут. Все, пицца готова!

Комментируя приготовление пиццы без выпечки на сковороде по этому рецепту, украинцы отмечают, что все настолько быстро и легко, что у них с этой задачей справляются даже дети.

«Дочка уже сама делает. 5 минут и готово! Супер, спасибо вам!»,

«Спекла. Вкусно, быстро и еще хотим!»,

«Очень классная пицца»,

«Готов с сыном»,

«Спасибо за рецепт! Приготовила, домашние одобрили»,

«Реально за 5 минут пицца, это очень круто, большое спасибо, получилось очень вкусно» , – комментируют пользователи соцсетей рецепт пиццы на сковороде за 5 минут.

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