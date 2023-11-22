Солистка KAZKA Александра Зарицкая прокомментировала свои отношения с Павлом Тараненко, который является восходящей музыкальной звездой. Об этом артистка сообщила в интервью Славе Демину.

"Ты знаешь, что мы очень разные. Мне кажется, что мы как Инь и Янь, дополняем друг друга и он меня наоборот уравновешивает, успокаивает, а я наоборот его провоцирую. У нас очень прикольно в этом плане, что мы не ругаемся, у нас какая-то идилия в этом плане. Я активист, а он больше меня успокаивает и у нас синергия работает. Когда я не спокойная, то у меня сразу просыпается активность, а с ним я более спокойная и нежная. Поэтому не знаю, кто у нас лидер, у нас все по половинкам", - рассказала звезда.

Стоит отметить, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая стала фронвумен группы KAZKA. Звезде несколько лет назад приписывали роман с танцором Юрием Мешковым, с которым артистка познакомилась на "Танцях з зірками". Пара тогда всячески подмигивала и Юрий даже снялся в романтическом клипе звезды после проекта.

Но оказалось в прошлом году, что артистка в отношениях с Павлом Тараненко - он начинающий музыкант, а также motion-дизайнер одной из компаний. После раскрытия имени любимого Зарицкая довольно часто делится кадрами с Павлом.

Последние новости Украины:

Напомним, Клопотенко и солистка KAZKA Зарицкая показали рецепт вкуснейшего украинского блюда

А еще Politeka сообщала, что Клопотенко и солистка KAZKA Зарицкая показали, как приготовить закуску из фасоли

Также Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая сделала неожиданное признание в гостях у Елены Кравец