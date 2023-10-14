Евгений Клопотенко и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая стала звездной гостьей кулинарного проекта "Пекельні борошна", показали, как приготовить саламур — традиционное для Юга Украины рыбное блюдо. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ".

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

Толстолоб – от 700 г до 1 кг (подойдет также карп или любая другая речная рыба)

Вода – 2 л

Чеснок – несколько зубчиков

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Яблочный уксус – 200 мл

Укроп

Соль и сахар

Сначала ведущий "Пекельні борошна" Евгений Клопотенко готовит бульон. На два литра воды добавляем морковку, одну разрезанную луковицу, зубчик чеснока и ставим вариться.

Рыбу нарезаем на равные куски и отправляем в горячий бульон. Для вкуса добавляем туда примерно 200 мл яблочного уксуса. Рыба должна вариться в горячем кислом бульоне – это даст будущему саламуру уникальный вкус.

Пока рыба варится, Евгений Клопотенко начинает готовить маринад. Для этого мелко нарезаем укроп и несколько зубчиков чеснока.

Готовую рыбу Евгений Клопотенко перекладывает в миску к укропу с чесноком и заливает все частью бульона, добавляет немного соли, сахара, а также уксуса по вкусу. Отправляем рыбу в холодильник на 1-2 часа, чтобы она промариновалась.

Затем достаем рыбу из маринада, делаем красивую презентацию и можно смаковать саламур.

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