Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ілона Гвоздьова з "Танці з зірками" розповіла, що сталося під час одного з дитячих конкурсів, де вона була в складі журі.

"Не можуть усі мати перше місце! Сьогодні на фестивалі була дуже неприємна ситуація з боку дітей та викладачів, які не отримали бажане перше місце 🥇 і в бік журі була неадекватна реакція та поведінка!", — пише Ілона Гвоздьова.

Гвоздьова наголосила, що це була неповага до суддів та організаторів, відсутність виховання сценічного етикету та поведінки, а також непрофесійна поведінка артиста на сцені.

"Питання до викладачів, навіщо ви тоді взагалі привозите дітей на сильні змагання, якщо тут неможливо просто фізично усім зайняти перші місця? Навіщо тоді змагатися, якщо ви не вмієте бути конкурентно спроможними і гідно сприймати реальні результати виступу?", — обурилася Ілона Гвоздьова.

Танцюристка відзначила, що, звісно, кожна дитина і колектив прагнуть зайняти призове місце, але варто враховувати не тільки свої бажання, а й свій досвід і техніку.

"Я вважаю, нас, журі, не просто так запрошують на фестивалі (за красиві очі), ми маємо певний танцювальний і творчий досвід, аби мати можливість оцінювати таланти танцівників. Тож будьте взаємоввічливими і виступайте на сцені так, аби думка жюрі була одноголосною і мала високий рівень оцінювання", — додала Ілона Гвоздьова.

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