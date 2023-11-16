Переможець "Голос країни" Сергій Лазановський після смерті діда поділився емоціями. Про це зірка написав у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Зміни. Я не хочу в старості шкодувати, що чогось не зробив. Жити треба тут і зараз... Навіть коли важко, коли болить, коли нічого не хочеться... Щоразу ти боїшся засудження, а чи потрібно? Сьогодні поговорять, завтра забудуть. Запам'ятайте: Жодна зміна зовнішності ніколи не змінить людину внутрішній. Усіх обійняв", - поділився Лазановський.

"Дякую за ваші слова підтримки. Ви насправді найрідніші люди. Повертаюся до роботи, бо мій дід не любив, коли нічого не робили. Втрачати близьких дуже складно. І час не стоїть на місці", - написав Сергій до цього, розповідаючи про смерть дідуся.

Варто зазначити, що Сергій Лазановський - успішний український співак, який прославився завдяки шоу "Голос країни". На проекті майбутня зірка пішла до Нади Дорофєєвої, з якою йому вдалося дійти до фіналу та перемогти на проекті. Артист, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з окупаційними військами росіян. А після повномасштабного вторгнення Лазановський зайнявся збиранням грошей на концертах для підтримки сил оборони.

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