В этот раз на своей странице в Instagram Сергей Лазановский разместил неожиданное видео.

28-летний победитель 11 сезона проекта "Голос країни" из команды Нади Дорофеевой Сергей Лазановский решил пошутить о своем возрасте и достижениях.

"Думал, что в 30 буду жить и ни в чем себе не отказывать, но живу только в аптеке и не отказываю себе в кредитах", - шутит победитель "Голос країни" Сергей Лазановский.

"Что это, если не жизнь? 🤣", - написал Лазановский под видео.

Поклонницы в комментариях поддержали звезду "Голос країни":

"Не съедайся 😉ПРОХОДИЛИ🥴😏🤣прикинь, оказывается, и после 45🍓 жизнь Есть!!🔥";

"😂Ну, с аптекой понятно: все там сейчас. А что кредиты сейчас дают?🤔😄".

Но в действительности в жизни победителя "Голос країни" все хорошо, он активно выступает и собирает средства на помощь ВСУ. Накануне Сергей Лазановский похвастался, что во время концерта и благотворительного ужина в испанской Марбелье он вместе с певицами Ириной Федышин и Анной Добрыдневой собрали более 1,9 млн для украинских защитников.

"От подсчитанной суммы плакали все... Потому что не верили, что сможем сделать такой результат 🔥 Поддержка украинцев заграницей пробирает до мурашек 💪🏻 Спасибо всем, кто присоединился к данному сбору 🙏🏻", — подчеркнул певец и добавил, что таких концертов будет еще много.

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Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

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