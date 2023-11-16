Победитель "Голос країни" Сергей Лазановський после смерти дедушки поделился эмоциями. Об этом звезда написал в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Изменения. Я не хочу в старости жалеть, что чего-то не сделал. Жить нужно здесь и сейчас... Даже когда тяжело, когда болит, когда ничего не хочется... Каждый раз ты боишься осуждения, а нужно ли? Сегодня поговорят, завтра забудут. Запомните: Ни одна смена внешности никогда не сменит человека внутреннего. Всех обнял", - поделился Лазановский.

"Спасибо за ваши слова поддержки. Вы на самом деле самые родные люди. Возращаюсь к работе, ибо мой дед не любил, когда ничего не делали. Терять близких очень сложно. И время не стоит на месте", - написал Сергей до этого, рассказывая о смерти дедушки.

Стоит отметить, Сергей Лазановский - успешный украинский певец, который прославился благодаря шоу "Голос країни". На проекте будущая звезда пошел к Наде Дорофеевой, с которой ему удалось дойти до финала и победить на проекте. Артист, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с оккупационными войсками россиян. А после полномасштабного вторжения Лазановский занялся сбором денег на концертах для поддержки сил обороны.

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