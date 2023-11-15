Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Соловій зробила важливе оголошення.

"Пташки, це було непросте рішення, але ми з командою вирішили перенести тур Україною. На це є вагома причина 😔", — пише Христина Соловій.

Христина Соловій пояснила, що основна мета цього туру — передати кошти на допомогу 1 штурмової роти 3 ОШБр, але зараз стало очевидно, що, з урахуванням витрат на організацію концертів, благодійну суму зібрати не вдається.

Христина Соловій

"Я би дуже хотіла, аби концерти відбувалися заради концертів, але зараз інші реалії. Нема нічого важливішого за нашу перемогу і наших захисників, тож я переконана, що усі зусилля мають бути спрямовані на них", — наголосила Христина Соловій.

Христина Соловій відзначила, що тур буде доповнений східними містами, дати вона з командою анонсує згодом. Крім того, співачка оголосила нові дати виступів у 13 містах, про які було оголошено початково.

Христина Соловій

"Дякую усім, хто придбав квитки вже зараз. Впевнена, що ви розумієте і підтримуєте моє рішення, і ми побачимось на концертах у ваших містах навесні. Всі придбані раніше квитки залишаться дійсними на нові дати. Якщо вам потрібна допомога чи у вас залишилися питання, напишіть, будь ласка, організаторам", — додала Христина Соловій.

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