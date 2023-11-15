Співачка Христина Соловій, яка прославилася завдяки участі в "Голос країни", де була в команді Святослава Вакарчука, поділилася сумною звісткою.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Соловій зробила важливе оголошення.

"Пташки, це було непросте рішення, але ми з командою вирішили перенести тур Україною. На це є вагома причина 😔", — пише Христина Соловій.

Христина Соловій пояснила, що основна мета цього туру — передати кошти на допомогу 1 штурмової роти 3 ОШБр, але зараз стало очевидно, що, з урахуванням витрат на організацію концертів, благодійну суму зібрати не вдається.

"Я би дуже хотіла, аби концерти відбувалися заради концертів, але зараз інші реалії. Нема нічого важливішого за нашу перемогу і наших захисників, тож я переконана, що усі зусилля мають бути спрямовані на них", — наголосила Христина Соловій.

Христина Соловій відзначила, що тур буде доповнений східними містами, дати вона з командою анонсує згодом. Крім того, співачка оголосила нові дати виступів у 13 містах, про які було оголошено початково.

"Дякую усім, хто придбав квитки вже зараз. Впевнена, що ви розумієте і підтримуєте моє рішення, і ми побачимось на концертах у ваших містах навесні. Всі придбані раніше квитки залишаться дійсними на нові дати. Якщо вам потрібна допомога чи у вас залишилися питання, напишіть, будь ласка, організаторам", — додала Христина Соловій.

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