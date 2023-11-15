У сторіс на своїй сторінці в Instagram Даніель Салем розповів, що кілька днів тому на війні проти російських окупантів загинув грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе. Ведучий вирішив оголосити збір на допомогу родині загиблого героя.

"Молодий грузинский доброволець, якому назавжди буде

25 років. Коли в наш дім прийшла біда, він прийняв рішення звільнитись з армії (був офіцером в грузинський арміїї) і вирушив нам на допомогу. Це вже потім ми дізнались, щоб потрапити до нас, він взяв кредит, так як заощаджень на таку довгу дорогу не мав", — пише Даніель Салем.

Даніель Салем наголосив, що з початку повномасштабної війни Іраклі Курцікідзе брав активну участь у бойових діях у найгарячіших точках. Боєць не боявся найнебезпечнішої та найскладнішої роботи.

Даніель Салем розповів, що у Іраклі залишилися мати, бабуся та сестра, тому ведучий із побратимами вирішили відкрити збір та хоч якось підтримати та допомогти сімʼї героя.

"Це найменше, що ми можемо зробити для Іраклі. Він загинув у боях зі зброєю в руках за незалежність України! Просимо всіх максимально долучитися до збору та якомога швидше закрити банку, щоб ми могли передати кошти сімʼї. Він віддав саме цінне, своє життя заради нас та вільної України! Герої не вмирають", — додав Даніель Салем.

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