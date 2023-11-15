В сторис на своей странице в Instagram Даниэль Салем рассказал, что несколько дней назад на войне против российских оккупантов погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе. Ведущий решил объявить сбор на помощь семье погибшего героя.

"Молодой грузинский доброволец, которому навсегда будет

25 лет. Когда в наш дом пришла беда, он принял решение уволиться из армии (был офицером в грузинской армии) и отправился нам на помощь. Это уже потом мы узнали, чтобы попасть к нам, он взял кредит, так как сбережений на столь долгую дорогу не имел", - пишет Даниэль Салем.

Даниэль Салем подчеркнул, что с начала полномасштабной войны Иракли Курцикидзе активно участвовал в боевых действиях в самых горячих точках. Боец не боялся самой опасной и сложной работы.

Даниэль Салем рассказал, что у Иракли остались мать, бабушка и сестра, поэтому ведущий с побратимами решили открыть сбор и хоть как-то поддержать и помочь семье героя.

"Это самое малое, что мы можем сделать для Иракли. Он погиб в боях с оружием в руках за независимость Украины! Просим всех максимально приобщиться к сбору и как можно скорее закрыть банку, чтобы мы могли передать средства семье. Он отдал самое ценное, свою жизнь ради нас и свободной Украины! Герои не умирают", - добавил Даниэль Салем.

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