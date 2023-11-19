Онук Софії Ротару отримав своє ім’я на честь свого діда, пише Politeka.net. Зараз йому 29 років, він досі не одружений, але вже давно не мешкає з батьками.

У березні минулого року після повномасштабного військового вторггнення син та онук Софії Ротару зганьбилися на всю країну, намагаючись втекти з України. Тоді іх затримали на кордоні з Молдовою разом з іншими чоловіка.

Софія Ротару, яка взагалі дуже рідко дає про себе знати, цей інцидент ніяк не коментувала. Якийсь час онук Софії Ротару залишався на території України, але ані на полігон, ані на фронт не потрапив.

Наразі відомо, що онуку Софії Ротару все ж вдалося виїхати за кордон. Зокрема, Анатолій Євдокименко публікував фото, на яких можна побачити знамениту Ейфелеву вежу в Парижі.

Але мешкає онук Софії Ротару не в Парижі, а в Нью-Йорку. У грудні Анатолій, який будує кар’єру діджея, випускає перший альбом в США під псевдонімом SHMN.

В одному зі своїх інтерв’ю онук Софії Ротару розповів, що почав нове життя:

«Я був змушений покинути країну, щоб почати нове життя. Понад шість місяців жив життям справжнього кочівника».

Онук Софії Ротару також висловлював спіівчуття всім родинам, які втратили близьких у цій війні.

Коментуючи нове життя онука Софії Ротару, українці розділился у своїх поглядах. Одні висловлюють впевненість, що хлопець вже ніколи не повернеться в Україну, інші зазначають, що він не перший і не останній з заможних людей, які змогли виїхати за кордон.

«Всі поносять хлопця , але ніхто не поносить систему , яка дозволяє заможним людям оминути мобілізацію»,

«Я думаю, він не буде дивитись нікому в очі…навряд сюди вже повернеться»,

«Втік та й втік»,

«Нам такі не потрібні»,

«Випустили, а тепер не пускайте, і все», - пишуть користувачі соцмереж.

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