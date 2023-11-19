У знаменитой певицы Софии Ротари кроме внучки-красавицы Софии-Евы Евдокименко есть еще внук Анатолий.

Внук Софии Ротару получил свое имя в честь своего деда, пишет Politeka.net.

Сейчас ему 29 лет, он до сих пор не женат, но уже давно не живет с родителями.

В марте прошлого года после полномасштабного военного вторжения сын и внук Софии Ротару опозорились на всю страну, пытаясь бежать из Украины. Тогда их задержали на границе с Молдовой вместе с другими мужчинами.

София Ротару, вообще очень редко дающая о себе знать, этот инцидент никак не комментировала.

Одно время внук Софии Ротару оставался на территории Украины, но ни на полигон, ни на фронт не попал.

На сейчас известно, что внуку Софии Ротару все же удалось уехать за границу. В частности, Анатолий Евдокименко публиковал фото, на которой можно увидеть знаменитую Эйфелеву башню в Париже.

Но живет внук Софии Ротару не в Париже, а в Нью-Йорке. В декабре Анатолий, который строит карьеру диджея, выпускает первый альбом в США под псевдонимом SHMN.

В одном из своих интервью внук Софии Ротару рассказал, что начал новую жизнь:

«Я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Более шести месяцев жил жизнью настоящего кочевника».

Внук Софии Ротару также выражал соболезнования всем семьям, потерявшим близких в этой войне.

Комментируя новую жизнь внука Софии Ротару, украинцы разделились в своих взглядах. Одни выражают уверенность, что парень уже никогда не вернется в Украину, другие отмечают, что он не первый и последний из богатых людей, которые смогли выехать за границу.

«Все поносят парня, но никто не поносит систему, позволяющую состоятельным людям обойти мобилизацию»,

«Я думаю, он не будет смотреть никому в глаза ... вряд ли сюда уже вернется»,

«Убежал и убежал»,

«Нам такие не нужны»,

«Выпустили, а теперь не пускайте, и все», – пишут пользователи соцсетей.

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