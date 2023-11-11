Дружина Віктора Павліка Катя Реп’яхова розповідає про свій шлюб із зіркою, в яку була закохана з дитинства.

Різниця у віці Віктора Павліка з дружиною Катериною Реп’яховою майже тридцять років, пише Politeka.net. Точніше, 28,5.

Коли Катерина була ще дитиною, Віктор Павлік був вже відомим співаком.

«Я любила творчість Віктора Павліка з дитинства. Їздила з мамою відпочівати у Трускавець, він там співав. Не пропускала жодного концерту», - розповідала Реп’яхова.

У дівчини навіть залишилось фото, яке було зроблено у той доленосний день.

Став студенткою і переїхавши до Києва, Реп’яхова продовжувала ходити на концерти Віктора Павліка.

У 2015-му році Катерина Реп’яхова поїхала на концерт Віктора Павліка у Миколаїв. Після виступу співака виявилося, що вони живуть в сусідніх номерах одного готелю. Там вони і познайомились.

На той момент Віктор Павлік був одружений. За словами його попередньої, вже третьої дружини, проводити час з Реп’яховою він почав ще до розлучення.

Сама ж Реп’яхова, згадуючи той період, розповіла, що у Віктора Павліка були великі проблеми з алкоголем, але з цією бідою він залишився сам на сам.

«Я б вже не жив, не зустрівши тебе», - цитувала Реп’яхова слова Віктора Павліка.

Катерина також розповідала, що життя її майбутнього чоловіка було під загрозою.

«У Віктора були великі проблеми з алкоголем, які доходили до реанімації. І в останній раз йому казали, що наступний раз може бути останнім. І нікого це глобально не цікавило. Він був сам на сам зі своєю проблемою», - казала Реп’яхова.

Тепер Віктор Павлік не п’є, одружений вчетверте і виховує маленького сина Михайлика.

Коментуючи величезну різницю у віці, Катерина Реп’яхова каже, що їй комфортно, адже вона кохає співака.

«Ні різні плітки, ні різні думки нам не заважають щасливо жити», - запевняє молода дружина Віктора Павліка.

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