Астролог розповіла, що найближчі дні пройдуть під дуже важким аспектом – в чому небезпека.

У суботу, 11 листопада, пік точної опозиції Марса та Урана, яка відчувалась вже 9 листопада, пише Politeka.net.

Це, як кажуть астрологи, енергії бунту та протистоянь.

«Відчуватиметься до 15.11», - попереджає астрологиня у телеграм-каналі Scorpio.

За її словами, напружений аспект для сфери енергетики, який може спровокувати несправність техніки та електрики.

Також ця подія може негативно вплинути на ситуацію на фронті – можливі різкі загострення.

«Неочікувані події, збільшення небезпеки з неба (Уран) та води (Марс у Скорпіоні). Це ефект помсти без страха наслідків. Відчувається, як внутрішня напруга, нервозність. Відсутній стоп-контроль, тож на поверхні проявляються мстиві та скриті плани», - попереджає астрологиня про небезпеку найближчих днів.

В історії, каже експерт з прогнозів, такий аспект часто провокував катаклізми, найчастіше з землетрусами, та революції. Нетипові напади та руйнування.

Але, астрологиня підбадьорює, що не треба впадати в стан «всьо пропало», адже все можна пережити і виправити, поки ти живий.

Додамо, Марс, як кажуть астрологи, це планета енергії, дії, пристрасті та бажання. Вона керує нашими тваринами інстинктами та емоціями – агресією, гнівом. Марс у натальній карті людини символізує агресивне начало і домінування. Планета відповідальна за динаміку, силу, ризик, прагнення до перемоги, фізичну активність.

Марс у домах натальної карти також має значення. Особливо яскраво він виражений у першому домі - це символ рішучості та ініціативи.

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